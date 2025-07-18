Минтруда не оставило социально уязвимые слои населения в беде

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на заседании коллегии, прошедшем в министерстве.

Повышение социальных пособий и пенсий с 1 июля стало очередным проявлением заботы президента Ильхама Алиева о социально уязвимых слоях населения.

На заседании было отмечено, что в первом полугодии 2025 года общая сумма выплат населению, осуществленных Государственным фондом социального страхования, составила 3 миллиарда 628 миллионов манатов, что на 9,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указано также, что в результате цифровизации трудовых отношений доля электронных трудовых договоров достигла 93 процентов от общего числа действующих договоров. В рамках этой работы обсуждались перспективы расширения функционала подсистемы «Труд и занятость» (ƏMAS).

За шесть месяцев 2025 года центры DOST обслужили 436 тысяч человек, а уровень удовлетворенности граждан этими услугами составил 98,1 процента.

Агентство социальных услуг в первом полугодии оказало стационарные и полустационарные услуги 2,6 тысячи человек, а также предоставило 3,6 тысячи лицам надомное (выездное) социальное обслуживание. Кроме того, 69 детей были усыновлены, 14 переданы в приемные семьи, а в 118 случаях удалось предотвратить передачу детей из семей в учреждения.

В отчетный период 26,6 тысячи человек получили статус инвалидности, 63 тысячи прошли курс реабилитации, а 69 тысяч инвалидов были обеспечены средствами реабилитации.

В целом, 235 тысяч граждан были охвачены мерами по трудоустройству, а 9,8 тысячи — включены в программу самозанятости.

На заседании коллегии были утверждены еще 46 профессиональных и квалификационных стандартов. Таким образом, общее число утвержденных стандартов превысило 1380.

Также обсуждалась деятельность министерства в сфере финансов, экономики, внутреннего контроля, документооборота и работы с обращениями граждан.