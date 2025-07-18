Иран и «евротройка» обсудят ядерную сделку

Дипломаты из Ирана и стран «евротройки» (Великобритании, Франции и Германии), как ожидается, встретятся для обсуждения ядерной сделки на следующей неделе в Европе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники.

«Высокопоставленные дипломаты из Ирана и стран «евротройки», как ожидается, встретятся на следующей неделе в Европе для обсуждения возможной ядерной сделки», - написал Равид в соцсети Х.

По данным журналиста, встреча может состояться в Вене или Женеве, Иран на ней могут представить замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи и замглавы МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади.

Ранее в пятницу агентство Reuters передавало, что министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Исламской Республики Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.