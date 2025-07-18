ХАМАС выдвинул ультиматум

Палестинское движение ХАМАС может отказаться от принятого им ранее предложения освободить 10 удерживаемых в секторе Газа заложников, если переговоры о прекращении огня в анклаве затянутся или будут сорваны по вине Израиля.

С таким предупреждением выступил официальный представитель военного крыла ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда.

«Если переговорщики противника продолжат упорствовать или сорвут текущие консультации, мы можем и не согласиться на заключение частичных сделок [по Газе], равно как и на освобождение 10 заложников», - подчеркнул представитель радикалов.