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Жестокие бои в Сирии, горят целые деревни
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Жестокие бои в Сирии, горят целые деревни

ХАМАС выдвинул ультиматум

19:43 563

Палестинское движение ХАМАС может отказаться от принятого им ранее предложения освободить 10 удерживаемых в секторе Газа заложников, если переговоры о прекращении огня в анклаве затянутся или будут сорваны по вине Израиля.

С таким предупреждением выступил официальный представитель военного крыла ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда.

«Если переговорщики противника продолжат упорствовать или сорвут текущие консультации, мы можем и не согласиться на заключение частичных сделок [по Газе], равно как и на освобождение 10 заложников», - подчеркнул представитель радикалов.

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