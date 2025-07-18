В Баку сносят известный отель

В Ясамальском районе Баку сносят отель «Нахчыван», сообщают местные СМИ.
Кадры сноса здания отеля были распространены в социальных сетях.
Отмечается, что здание отеля сносится в связи с истечением срока эксплуатации. Здание было изношенным, не соответствующий современным гостиничным стандартам и в состоянии, близким к аварийному (так как это самый старый корпус).
Отель «Нахчыван» относится к комплексу «Hyatt regency», расположенному на пересечении улиц Измира и Аббасгулу бея Бакиханова. Сообщается, что на месте сносимой гостиницы построят новый корпус гостиничной сети.
Bakıda yerləşən “Naxçıvan” hoteli sökülür. pic.twitter.com/KM0Yz9e9yO— Seymur Bakhshev (@Seymur090289) July 18, 2025