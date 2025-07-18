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В Баку сносят известный отель

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19:53 1251

В Ясамальском районе Баку сносят отель «Нахчыван», сообщают местные СМИ.

Кадры сноса здания отеля были распространены в социальных сетях.

Отмечается, что здание отеля сносится в связи с истечением срока эксплуатации. Здание было изношенным, не соответствующий современным гостиничным стандартам и в состоянии, близким к аварийному (так как это самый старый корпус).

Отель «Нахчыван» относится к комплексу «Hyatt regency», расположенному на пересечении улиц Измира и Аббасгулу бея Бакиханова. Сообщается, что на месте сносимой гостиницы построят новый корпус гостиничной сети.

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