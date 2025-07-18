USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Жестокие бои в Сирии продолжаются
Новость дня
Жестокие бои в Сирии продолжаются

Аш-Шараа потерял контроль. Сирия катится в пропасть

главная тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
20:21 3228

Идущие потоком сообщения из сирийской Сувейды, одно противоречивее другого, прекрасно отражают складывающуюся там ситуацию – перемирие между друзами, бедуинами и правительственными силами безопасности не продержалось и суток, и все опять вернулось на кровавые «круги своя».

Друзы готовятся к оборонительным боям сразу на двух фронтах, против бедуинского ополчения и правительственных сил, упомянутое бедуинское ополчение включило «режим войны» и пытается взять реванш за первоначальные поражения, кстати, к этому часу уже успев занять несколько кварталов Сувейды. А правительственные силы идут наводить порядок, но не представляют себе, как, во-первых, они это будут это делать, а, во-вторых, кого им предстоит «зачищать и карать» - то ли друзов, то ли бедуинов, то ли и тех, и других вместе взятых.

Из того, что сейчас происходит в Сувейде, алавиты и друзы пока вынесли один урок – на власти надеяться нечего, спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Причем поступает информация, что некоторые отряды этих самых сил безопасности уже включились в боестолкновения на стороне идейно и конфессионально близких им бедуинов.

Словом – полнейшая неразбериха, свою долю в которую добавляет Израиль, отбомбившийся по Дамаску и колонне сирийских правительственных сил, да вдобавок подтянувший минимум одну дополнительную дивизию к сирийской границе. Что само по себе для друзов неплохо, но на перспективу провоцирует раскол между ними и другими сирийцами, столкновения в университете Дамаска, где студенты-сунниты столкнулись со студентами-друзами, – частный, но весьма показательный пример.

Что примечательно, пошел раскол и между друзами, где окончательно оформились три группировки. Первая - шейха аль-Хинави, который поддерживает новое правительство. Вторая - Лайса аль-Балауса, также поддерживающим новое правительство. И третья – Хикмата аль-Хаджири, которая призывает к израильскому вмешательству и публично заявила о своей оппозиции новому сирийскому правительству.

Но в то же время именно Хикмат аль-Хаджири ночью обратился к президенту Ахмаду аш-Шараа с призывом направить в Эс-Сувейду силы для урегулирования конфликта в попытке остановить продолжающееся наступление арабских племен. Словом, в Сувейде и вокруг нее как в «ведьмином котле» клокочет адское варево, и что с этим делать – не понимает никто ни в самой Сирии, ни за ее пределами.

Репутация аш-Шараа как договороспособного партнера, который может обеспечить стабильность в Сирии, упала, как принято нынче говорить, ниже плинтуса

Но одно совершенно ясно – репутация аш-Шараа как договороспособного партнера, который может обеспечить стабильность в Сирии и участвовать в реализации планов США, и в первую очередь – Израиля, по переформатированию региона упала, как принято нынче говорить, ниже плинтуса. Он не управляет Сирией, а пока является марионеткой в руках различных группировок в своем правительстве – и не может даже принудить их к согласию. Серьезно подозреваю, что он управляет только Дамаском – на остальной же территории Сирии царит хаос и анархия, и власть находится в руках местных «военных лордов», вчерашних полевых командиров.

Путь к стабилизации Сирии лежит через внутренний диалог и укрепление центральной власти – а с этой задачей аш-Шараа пока категорически не справляется. Асад был для страны не лучше, именно он привел ее к нынешнему плачевному состоянию – но пока аш-Шараа не сумел доказать это основной массе населения. В последние годы правления Асада преступность цвела в Сирии пышным и махровым цветом – сейчас же она в период фактической недееспособности центральных властей обрела второе дыхание.

Аш-Шараа вполне обоснованно и логично заявляет, что монополия на вооруженное насилие должна принадлежать государству – и только ему. Но обеспечить реализацию этого принципа в жизнь пока не в состоянии. И сколько ему для этого потребуется времени – совершенно непонятно. А между тем часики тикают.

Насилие в отношении меньшинств, алавитов и друзов, которое он не способен остановить, – не может не остаться без последствий. Из того, что сейчас происходит в Сувейде, они пока вынесли один урок – на власти надеяться нечего, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а, следовательно, собственные ополчения нужно всеми доступными способами укреплять и вооружать.

Сирия во власти джихадистов и неконтролируемых командиров

Точно так же думают и сирийские курды, которых эта история пока не коснулась, – но «пока» здесь ключевое слово. И те небольшие столкновения на востоке Сирии, когда курды вступали в противоборство с правительственными силами безопасности, в любой момент могут перерасти в нечто большее и кровавое, хороня под собою все надежды о «единой Сирии». Израильтяне эту перспективу уже поняли, США – еще нет, а потому их оценки происходящего в Сувейде расходятся.

В любом случае, сейчас у ситуации в Сувейде существует только два варианта развития – или правительственным силам удастся навести там порядок, разведя враждующие стороны по разным углам и встав между ними, жестко реагируя на любые попытки возобновить конфликт, вне зависимости от того, кто их предпринимает. Либо – пустить ситуацию на самотек, предоставив сторонам разбираться самим. Тем самым полностью потеряв лицо, после чего по Сирии пойдет волна аналогичных событий, которая захватит всех.

Читайте по теме

Израиль будет только наступать: демократия против джихадизма о развитии ситуации
12:42 2592
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция; все еще актуально
17 июля 2025, 12:31 6441
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
16 июля 2025, 17:39 8793
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии Впервые приехали и победили; фото, обновлено
21:57 1876
Новые требования Трампа
Новые требования Трампа
21:04 1555
Иран готовит превентивный удар по Израилю?
Иран готовит превентивный удар по Израилю? наш обзор
18:05 3942
Израиль будет только наступать: демократия против джихадизма
Израиль будет только наступать: демократия против джихадизма о развитии ситуации
12:42 2681
В Баку сносят известный отель
В Баку сносят известный отель видео
19:53 3809
Что обсудили Путин и Эрдоган?
Что обсудили Путин и Эрдоган?
19:14 2928
Тревожные звонки Ирана и Катара
Тревожные звонки Ирана и Катара суета сует
18:54 3119
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины
18:37 937
Жестокие бои в Сирии продолжаются
Жестокие бои в Сирии продолжаются новые видео; обновлено 20:35
20:35 14786
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:27 5176
Фархад Ахмедов и французская разведка в бакинском суде
Фархад Ахмедов и французская разведка в бакинском суде
17:27 3042

ЭТО ВАЖНО

Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии Впервые приехали и победили; фото, обновлено
21:57 1876
Новые требования Трампа
Новые требования Трампа
21:04 1555
Иран готовит превентивный удар по Израилю?
Иран готовит превентивный удар по Израилю? наш обзор
18:05 3942
Израиль будет только наступать: демократия против джихадизма
Израиль будет только наступать: демократия против джихадизма о развитии ситуации
12:42 2681
В Баку сносят известный отель
В Баку сносят известный отель видео
19:53 3809
Что обсудили Путин и Эрдоган?
Что обсудили Путин и Эрдоган?
19:14 2928
Тревожные звонки Ирана и Катара
Тревожные звонки Ирана и Катара суета сует
18:54 3119
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины
18:37 937
Жестокие бои в Сирии продолжаются
Жестокие бои в Сирии продолжаются новые видео; обновлено 20:35
20:35 14786
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:27 5176
Фархад Ахмедов и французская разведка в бакинском суде
Фархад Ахмедов и французская разведка в бакинском суде
17:27 3042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться