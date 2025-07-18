Аш-Шараа потерял контроль. Сирия катится в пропасть

Идущие потоком сообщения из сирийской Сувейды, одно противоречивее другого, прекрасно отражают складывающуюся там ситуацию – перемирие между друзами, бедуинами и правительственными силами безопасности не продержалось и суток, и все опять вернулось на кровавые «круги своя». Друзы готовятся к оборонительным боям сразу на двух фронтах, против бедуинского ополчения и правительственных сил, упомянутое бедуинское ополчение включило «режим войны» и пытается взять реванш за первоначальные поражения, кстати, к этому часу уже успев занять несколько кварталов Сувейды. А правительственные силы идут наводить порядок, но не представляют себе, как, во-первых, они это будут это делать, а, во-вторых, кого им предстоит «зачищать и карать» - то ли друзов, то ли бедуинов, то ли и тех, и других вместе взятых.

Причем поступает информация, что некоторые отряды этих самых сил безопасности уже включились в боестолкновения на стороне идейно и конфессионально близких им бедуинов. Словом – полнейшая неразбериха, свою долю в которую добавляет Израиль, отбомбившийся по Дамаску и колонне сирийских правительственных сил, да вдобавок подтянувший минимум одну дополнительную дивизию к сирийской границе. Что само по себе для друзов неплохо, но на перспективу провоцирует раскол между ними и другими сирийцами, столкновения в университете Дамаска, где студенты-сунниты столкнулись со студентами-друзами, – частный, но весьма показательный пример. Что примечательно, пошел раскол и между друзами, где окончательно оформились три группировки. Первая - шейха аль-Хинави, который поддерживает новое правительство. Вторая - Лайса аль-Балауса, также поддерживающим новое правительство. И третья – Хикмата аль-Хаджири, которая призывает к израильскому вмешательству и публично заявила о своей оппозиции новому сирийскому правительству. Но в то же время именно Хикмат аль-Хаджири ночью обратился к президенту Ахмаду аш-Шараа с призывом направить в Эс-Сувейду силы для урегулирования конфликта в попытке остановить продолжающееся наступление арабских племен. Словом, в Сувейде и вокруг нее как в «ведьмином котле» клокочет адское варево, и что с этим делать – не понимает никто ни в самой Сирии, ни за ее пределами.

Но одно совершенно ясно – репутация аш-Шараа как договороспособного партнера, который может обеспечить стабильность в Сирии и участвовать в реализации планов США, и в первую очередь – Израиля, по переформатированию региона упала, как принято нынче говорить, ниже плинтуса. Он не управляет Сирией, а пока является марионеткой в руках различных группировок в своем правительстве – и не может даже принудить их к согласию. Серьезно подозреваю, что он управляет только Дамаском – на остальной же территории Сирии царит хаос и анархия, и власть находится в руках местных «военных лордов», вчерашних полевых командиров. Путь к стабилизации Сирии лежит через внутренний диалог и укрепление центральной власти – а с этой задачей аш-Шараа пока категорически не справляется. Асад был для страны не лучше, именно он привел ее к нынешнему плачевному состоянию – но пока аш-Шараа не сумел доказать это основной массе населения. В последние годы правления Асада преступность цвела в Сирии пышным и махровым цветом – сейчас же она в период фактической недееспособности центральных властей обрела второе дыхание. Аш-Шараа вполне обоснованно и логично заявляет, что монополия на вооруженное насилие должна принадлежать государству – и только ему. Но обеспечить реализацию этого принципа в жизнь пока не в состоянии. И сколько ему для этого потребуется времени – совершенно непонятно. А между тем часики тикают. Насилие в отношении меньшинств, алавитов и друзов, которое он не способен остановить, – не может не остаться без последствий. Из того, что сейчас происходит в Сувейде, они пока вынесли один урок – на власти надеяться нечего, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а, следовательно, собственные ополчения нужно всеми доступными способами укреплять и вооружать.