Карапетян хочет на свободу

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу, оспаривая решение суда о его аресте.
Об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян на своей странице в Facebook.
Кроме того, защитники предпринимателя подали заявления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей Артака Карапетяна и Армена Даниеляна.
Напомним, что владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Самвелу Карапетяну.