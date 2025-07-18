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Жестокие бои в Сирии продолжаются
Новость дня
Жестокие бои в Сирии продолжаются

Карапетян хочет на свободу

20:46 1115

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу, оспаривая решение суда о его аресте.

Об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян на своей странице в Facebook.

Кроме того, защитники предпринимателя подали заявления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей Артака Карапетяна и Армена Даниеляна.

Напомним, что владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Самвелу Карапетяну.

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