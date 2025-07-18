Новые требования Трампа

Президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным издания, американская администрация ранее обсуждала с ЕС соглашение, предполагающее базовый тариф на большинство товаров в размере 10%, однако теперь Трамп решил проверить «болевой порог» Евросоюза, подняв требования по тарифам до 15–20%.

Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович уже дал отрицательную оценку последнему раунду переговоров в Вашингтоне, при этом один из европейских дипломатов заявил FT, что Евросоюз может быть вынужден принять повышенные базовые тарифы, поскольку крайний срок соглашения истекает 1 августа. С этой даты Трамп ранее угрожал ввести 30-процентные пошлины на весь импорт из ЕС.