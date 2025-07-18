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Жестокие бои в Сирии продолжаются

Россия разорвала военное сотрудничество с Германией

21:20 871

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

Соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года. МИДу России уведомить германскую сторону о принятом решении», - говорится в документе.

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