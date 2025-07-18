Россия разорвала военное сотрудничество с Германией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве.
Соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года. МИДу России уведомить германскую сторону о принятом решении», - говорится в документе.