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Жестокие бои в Сирии продолжаются
Новость дня
Жестокие бои в Сирии продолжаются

Трамп и Зеленский договорились

21:34 810

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский договорились на политическом уровне об инвестициях в производство дронов в Украине и их закупке Вашингтоном. Об этом заявила новый украинский премьер Юлия Свириденко.

«Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине. Сейчас уже новый министр обороны [Денис] Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа», - сказала она.

Накануне Зеленский в интервью газете The New York Post заявил, что стороны «рассматривают «мегасделку», в рамках которой США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Америки ряд вооружений».

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