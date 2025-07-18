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Жестокие бои в Сирии продолжаются
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Жестокие бои в Сирии продолжаются

Третья мировая война? Запад готовится к двойному удару от Китая и России

21:52 368

У США и их европейских союзников остается не более полутора лет на подготовку к возможному полномасштабному конфликту с Китаем и Россией. О такой угрозе заявил командующий войсками США в Европе и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Его слова приводит немецкое издание Bild.

По мнению американского генерала, военный сценарий может реализоваться в 2027 году, если Китай решит начать вооруженное вторжение на Тайвань. В этом случае есть вероятность, что действия Пекина будут скоординированы с Москвой. Такой шаг, отметил Гринкевич, откроет путь к конфликту глобального масштаба.

«Для меня это означает, что обе вещи могут произойти одновременно», — заявил генерал, указывая на риск одновременной агрессии со стороны Китая и России.

Он подчеркнул, что именно 2027 год «потенциально может стать годом кризиса», и у Запада остается примерно 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможному удару. Время играет против США и НАТО, подчеркнул Гринкевич.

«Нам понадобится каждая единица оборудования, каждый элемент техники и каждый боеприпас, который мы можем получить, чтобы быть готовыми», — добавил он.

Издание Bild также сообщает, что аналогичные опасения существуют и в кругах немецкого правительства. По данным журналистов, в Берлине не исключают, что Россия может попытаться развязать военную провокацию против одного из государств-членов НАТО в том же 2027 году. Основным мотивом для такого шага может стать осознание Москвой неспособности европейских стран обеспечить эффективную оборону в ближайшей перспективе.

«Соответственно, даже члены правительства [Германии] ожидают российской военной провокации уже в 2027 году», — отмечает Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

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