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Польша выдворит сотни граждан Грузии

22:10 1161

Власти Польши депортируют сотни граждан Грузии в связи с их преступной деятельностью. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк по окончании «миграционного саммита» в Германии.

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — сказал в ходе брифинга министр.

До этого пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка сообщил о депортации из Польши группы граждан Грузии и Молдавии по причине угрозы обороне, безопасности и общественному порядку. Он добавил, что с начала года из страны депортировали более 4,6 тыс. иностранцев.

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