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В Сирии настоящий ад: Израиль дал аш-Шараа последний шанс

Израиль готовит переселение палестинцев из Газы: три варианта

22:50 1155

Директор израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа на этой неделе посетил Вашингтон с целью обсудить с администрацией Дональда Трампа возможное переселение палестинцев из сектора Газа в третьи страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным издания, Барнеа встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и сообщил, что Израиль уже ведет переговоры с властями Эфиопии, Индонезии и Ливии по вопросу возможного приема значительной части жителей Газы. Барнеа попросил США подключиться к инициативе, предложив этим странам дипломатические и экономические стимулы в обмен на согласие принять палестинских переселенцев.

Как отмечает Axios, Уиткофф ответил уклончиво, и на данный момент неясно, насколько активно США готовы участвовать в реализации подобного плана. В то же время израильские чиновники утверждают, что администрация Трампа дала понять: если премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет продвигать проект переселения, то ответственность за поиск принимающих стран ложится на Израиль.

По имеющимся данным, глава правительства Израиля поручил внешней разведке «Моссад» изучить возможность организации переселения и установить контакты с заинтересованными государствами. Источники утверждают, что Эфиопия, Индонезия и Ливия выразили предварительную заинтересованность в участии в проекте.

Согласно информации израильских СМИ, Ливии были предложены ранее замороженные международные фонды помощи на миллиарды долларов в качестве компенсации за возможное размещение палестинцев. Тем не менее, никаких официальных соглашений на данный момент не заключено.

Некоторые источники также утверждают, что администрация Трампа рассматривает возможность прямого материального стимулирования жителей Газы, которые добровольно согласятся покинуть территорию анклава. Однако эксперты отмечают, что готовность переехать, особенно в такие страны, как Ливия, вызывает сомнения и может оказаться крайне низкой.

В международных организациях и правозащитной среде идея масштабного переселения палестинцев воспринимается критически. Эксперты предупреждают, что подобные действия могут быть расценены как нарушение международного гуманитарного права и потенциально квалифицированы как военное преступление. Израиль, в свою очередь, настаивает, что любые перемещения населения будут исключительно добровольными.

Тем временем Financial Times ранее сообщала, что некоммерческая организация, возглавляемая бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, участвует в проекте послевоенного восстановления сектора Газа. В рамках этого плана обсуждается идея строительства прибрежной зоны под названием «Трамп-Ривьера» и переселения до полумиллиона палестинцев в другие страны региона.

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