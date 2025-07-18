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В Сирии настоящий ад: Израиль дал аш-Шараа последний шанс

Прокурор требует суровое наказание для Рамина Исаева

Инара Рафикгызы
23:04 1116

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО SOCAR-AQS Рамина Исаева, обвиняемого в хищении 54 миллионов манатов.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Вугара Гулиева выступил прокурор.

По его словам, предъявленные Рамину Исаеву обвинения, в частности по статьям «хищение в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем», подтверждены судебным следствием. Прокурор ходатайствовал о назначении Р.Исаеву наказания в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Также было подано ходатайство о конфискации арестованного имущества Р.Исаева.

Отметим, что бывший руководитель SOCAR-AQS был привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в июле 2023 года.

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