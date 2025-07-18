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В Сирии настоящий ад: Израиль дал аш-Шараа последний шанс
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В Сирии настоящий ад: Израиль дал аш-Шараа последний шанс

Анкару затопило ливнями

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23:19 573

Вечером 18 июля Анкару накрыли проливные дожди, вызвавшие масштабное наводнение в турецкой столице. Как сообщают турецкие СМИ, в различных районах города зафиксированы подтопления дорог, а десятки автомобилей оказались под водой.

Сотрудники муниципальных служб и спасатели были оперативно направлены на места происшествий. В ряде случаев для эвакуации водителей и пассажиров использовались экскаваторы. В связи с наводнением в некоторых районах столицы движение общественного транспорта временно приостановлено, а на других участках образовались серьезные пробки.

Полиция закрыла отдельные подземные переходы, движение транспорта с боковых улиц перенаправлено. Автомобили, застрявшие на затопленных участках, эвакуируют с помощью спецтехники.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Власти продолжают мониторинг ситуации, службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

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