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Украинский парк танков M1 Abrams почти разбит

The National Interest
00:20 984

Вооруженные силы Украины потеряли 27 боевых танков Abrams из предоставленной США партии, в эксплуатации осталось четыре единицы, сообщает журнал The National Interest.

Как отмечается в публикации, несмотря на статус танков Abrams как одной из самых современных и надежных бронемашин, находящихся на вооружении сегодня, платформа столкнулась с трудностями в боях в Украине.

«Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических и механических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности Abrams на передовой», - констатирует журнал.

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