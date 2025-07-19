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Трамп отказывается продавать Patriot для Украины

00:32 822

Президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Украине системы ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что первоначальный план заключался в том, чтобы американцы поставляли Украине Patriot из собственных запасов, а Германия покрывала расходы. Однако Трамп отказался продать системы ПВО, которые есть на вооружении американских военных, и поэтому европейским странам придется найти у себя системы для Украины.

Как сообщает издание, последние несколько дней продолжаются конфиденциальные переговоры относительно того, как можно помочь Украине.

По информации источников Bild, обсуждается вариант, при котором Швейцария, которая стоит в очереди на получение системы Patriot, уступит ее Украине, а Германия оплатит расходы. Однако комплекс находится на стадии доработки и поступит только через 6–8 месяцев. Германская сторона также изучает возможность передачи одной системы Patriot из собственных запасов, но в таком случае ей придется заказать ее у американцев для Бундесвера, а на это уйдут годы.

Издание отмечает, что у Бундесвера уже и так нехватка систем ПВО. В начале войны в Украине немецкие войска имели 12 систем Patriot, три из них передали Украине. Кроме того, две системы развернуты в Польше для защиты аэропорта, через который НАТО поставляет оружие Украине.

По данным Bild, три системы сейчас проходят обновление, и поэтому временно не готовы к использованию. Еще одна система необходима для обучения солдат. Таким образом, на сегодня для собственной ПВО остаются максимум три системы. Если одну из них передадут Украине, останутся только две.

При этом The Wall Street Journal ссылаясь на американских чиновников пишет, что администрация президента США Дональда Трампа переместила Германию вперед Швейцарии в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot, что потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину.

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