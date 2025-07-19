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Сеймур Херш: Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы

01:01 453

США рассматривают возможность передачи власти в Украине Валерию Залужному, бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу в Великобритании. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Сеймур Херш

По его данным, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник.

«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — пишет Херш.

По словам источников Херша, США и Европа рассчитывают, что смена власти в Украине позволит начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, по данным Херша, Трамп занимает жесткую позицию в отношении России и продолжает наращивать военную помощь Украине. Зеленский, как пишет журналист, уже осознает угрозу своей отставки и начал перестановки в правительстве.

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