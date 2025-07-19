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Трамп: БРИКС быстро угасает

01:11 264

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС быстро угасает после его обещания ввести торговые пошлины против стран-участниц блока. Об этом он сообщил на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют, прошедшей в Белом доме.

«И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает, — сказал Трамп. — БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и статус. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которую почти никто не пришел. Они сказали: «Оставьте нас в покое. Мы не хотели этого».

При этом Трамп не уточнил, о какой именно встрече идет речь.

Он также подчеркнул важность защиты доллара США: «Нет, мы не позволим доллару слабеть. Если у нас будет умный президент, мы никогда не допустим ослабления доллара. Если же будет болван, как последний, он бы допустил это. Если бы вы спросили его о падении доллара, он бы понятия не имел, что происходит. Но мы не можем позволить, чтобы это повторилось».

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