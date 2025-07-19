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Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

01:26 102

Вооруженные силы, сформированные йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска… провели уникальную военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По словам представителя «Ансар Аллах», операция «успешно достигла своей цели». В результате удара, утверждает Сариа, работа главного аэропорта Израиля была приостановлена, а миллионы израильтян «были вынуждены бежать в убежища».

18 июля вечером пресс-служба израильской армии сообщила об очередном запуске ракеты из Йемена в сторону еврейского государства, она была успешно перехвачена. Из-за ракетной угрозы во многих регионах страны была активирована воздушная тревога.

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