Курды не сложат оружие

Во время церемонии разоружения в Сулеймании в Иракском Курдистане 11 июля 26 партизан террористической РПК вместе с четырьмя старшими командирами и лидерами движения символически сложили оружие и сожгли его. Часть аналитиков увидела в этом символическое окончание 40-летнего турецко-курдского конфликта, но наиболее объективные из них обратили внимание на неопределенность, сопровождавшую этот шаг. История подобных конфликтов учит – недостаточно просто сказать «а теперь между нами наступил мир». Ведь разоружение, по сути, формальный технический процесс, не дающий никаких гарантий того, что этот мир будет прочным и долговечным. К этому требуется еще и экономические меры – иными словами, открытие для РПК возможности участия в турецкой экономике, создание атмосферы доверия в отношениях сторон, включение их в общественную жизнь. И, как необходимое следствие, внесение изменений в существующее законодательство.

Кстати, в своем публичном заявлении РПК особо подчеркнула, что, хотя жест разоружения демонстрирует их стремление к миру, прогресс зависит от реакции турецкого правительства и выдвинула ряд ключевых требований для того, чтобы этот процесс принял необратимый характер. В частности: - освобождение Оджалана; - всеобщая амнистия для бойцов РПК; - правовые реформы, обеспечивающие участие курдов в политической жизни; - изменения в турецком уголовном кодексе, в частности, законы, касающиеся пожилых и больных политических заключенных.

Анкара с удовлетворением этих требований не торопится, предпочитая на деле оценить искренность намерений РПК. Поэтому не стоит удивляться, что и РПК не спешит с разоружением. Все объяснимо - турецкое общественное мнение очень настороженно относится к РПК, а сами курды из этой группировки крайне неохотно доверяют турецким властям. Работает и социальная инерция – 40 лет курды и турецкое общество, включая государственную машину и аппарат государственной безопасности приучались к одному образу мышления – теперь им предстоит развернуться на 180 градусов – задача нелегкая. Кроме того, нерешенными остаются два принципиально важных вопроса. Первый – а все ли члены РПК согласны на разоружение и переход к мирной жизни? Все ли они готовы последовать призыву Оджалана к миру? И здесь ответ далеко не так однозначен, как может показаться в рамках логики здравого смысла, гласящей, что мир лучше войны. Часть бойцов РПК не мыслят себя без войны и не видят своего места в мирной жизни, которая куда сложнее и многограннее боевых действий. Хотя бы потому, что привычным укладом для них стало – бери автомат и стреляй куда прикажут. А взамен – денежное содержание, питание и даже форма. Все то, что в мирной жизни требует усилий и хлопот – как заработать, что купить из одежды и продуктов, да еще надо обеспечить крышу над головой. Да, могут убить – но это входит в профессиональный риск, с которым постепенно свыкаешься.