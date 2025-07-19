Страны Евросоюза, наконец, вышли на утверждение 18 пакета санкций против России. Его порядковый номер указывает на уже, казалось бы, рутинный характер новых ограничительных мер, но контекст ситуации превращает это событие в незаурядное. Напомним, что первоначально 18 пакет планировалось принять на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня, но в позу стали, по традиции, неравнодушные к российским интересам Словакия и Венгрия, а, главное, затормозил введение «адских санкций» сенаторов Грэма и Блюменталя американский конгресс: Трамп еще не созрел до наказания Путина за несговорчивость. А ведь именно удар дуплетом, одновременно из Брюсселя и из Вашингтона, придал бы санкциям наибольшую эффективность.

Трамп все еще зреет, объявив пятидесятидневный обратный отсчет для России, фактически на такой же срок отложен законопроект, в пользу которого уже есть голоса 85 сенаторов. Евросоюзу тянуть уже не с руки. Для Фицо и Орбана, как уже не раз бывало, нашли аргументы. Причем в этот раз работали уже не только классические брюссельские доводы, но и то обстоятельство, что США все-таки начали очевидный разворот в сторону Украины, прежде всего в оборонной сфере. Продолжать играться в евроскептицизм и ставить палки в колеса общим североатлантическим инициативам угрожало вызвать гнев американского президента, а это выше сил венгерского и словацкого руководителей. Но из-за затягивания американского санкционного шага, «сокрушительного, фантастического», и прочая, прочая, как положено у Трампа, именно Европа стала инициатором нового круга наказания России. А если вспомнить, что это третий пакет, принятый европейцами за полгода каденции 47-го президента, который не наказал Россию санкциями не разу, вопрос о том, кто является ведущей силой в противостоянии с Москвой, вообще отпадает. «ЕС проложил путь. Теперь настало время для идеального шторма — Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, что накладывает сокрушительное бремя на российскую экономику и тех, кто подпитывает российскую захватническую войну», - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Трамп ведь хотел, чтобы Европа перестала полагаться на Штаты и взвалила на себя бремя борьбы за свои интересы в области безопасности? Ну, вот она это и сделала. Но одновременно превратила США из ведущего партнера в ведомого.