У Европы проснулся инстинкт охотника

Страны Евросоюза, наконец, вышли на утверждение 18 пакета санкций против России. Его порядковый номер указывает на уже, казалось бы, рутинный характер новых ограничительных мер, но контекст ситуации превращает это событие в незаурядное.
Напомним, что первоначально 18 пакет планировалось принять на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня, но в позу стали, по традиции, неравнодушные к российским интересам Словакия и Венгрия, а, главное, затормозил введение «адских санкций» сенаторов Грэма и Блюменталя американский конгресс: Трамп еще не созрел до наказания Путина за несговорчивость. А ведь именно удар дуплетом, одновременно из Брюсселя и из Вашингтона, придал бы санкциям наибольшую эффективность.
Трамп все еще зреет, объявив пятидесятидневный обратный отсчет для России, фактически на такой же срок отложен законопроект, в пользу которого уже есть голоса 85 сенаторов. Евросоюзу тянуть уже не с руки. Для Фицо и Орбана, как уже не раз бывало, нашли аргументы. Причем в этот раз работали уже не только классические брюссельские доводы, но и то обстоятельство, что США все-таки начали очевидный разворот в сторону Украины, прежде всего в оборонной сфере. Продолжать играться в евроскептицизм и ставить палки в колеса общим североатлантическим инициативам угрожало вызвать гнев американского президента, а это выше сил венгерского и словацкого руководителей.
Но из-за затягивания американского санкционного шага, «сокрушительного, фантастического», и прочая, прочая, как положено у Трампа, именно Европа стала инициатором нового круга наказания России. А если вспомнить, что это третий пакет, принятый европейцами за полгода каденции 47-го президента, который не наказал Россию санкциями не разу, вопрос о том, кто является ведущей силой в противостоянии с Москвой, вообще отпадает.
«ЕС проложил путь. Теперь настало время для идеального шторма — Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, что накладывает сокрушительное бремя на российскую экономику и тех, кто подпитывает российскую захватническую войну», - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Трамп ведь хотел, чтобы Европа перестала полагаться на Штаты и взвалила на себя бремя борьбы за свои интересы в области безопасности? Ну, вот она это и сделала. Но одновременно превратила США из ведущего партнера в ведомого.
Это обстоятельство ощущается тем сильнее на фоне другого стратегического решения, о котором объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коллегии Еврокомиссии 16 июля в Брюсселе: в семилетний бюджет Евросоюза включены сто миллиардов евро для Украины. Страна не является членом ЕС, но уже в высокой степени интегрирована в ее структуры. И из этой колоссальной суммы значительная часть пойдет на оборонные нужды, это помимо трат по линии НАТО.
По сообщению европейских дипломатов, уже начата подготовка нового, 19-го пакета санкций. О присоединении к санкционным мерам объявила и Великобритания.
Стремление экономически дожимать Россию у ее оппонентов заметно интенсифицировалось, в то время как российская экономика и ее важнейшая, нефтегазовая составляющая все больше испытывают серьезные проблемы. У Европы проснулся инстинкт охотника, и она приложит системные усилия, чтобы добиться своего. Америке Трампа ничего не остается, как присоединиться. Хотя в еще недавние времена роли между игроками были расписаны совсем иначе. В Кремле пропустили этот момент и за невнимательность или, вернее, за полное неверие в силы Европы жестоко поплатятся.