USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа отправляет в Эс-Сувейду спецвойска
Новость дня
Аш-Шараа отправляет в Эс-Сувейду спецвойска

«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков

Все возможные соперники
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:10 343

21 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольных еврокубков.

«Карабах» в Лиге чемпионов, а «Зиря», «Араз-Нахчыван» и «Сабах» в Лиге конференций узнают своих возможных соперников, с которыми они встретятся, если успешно сыграют во 2-м раунде.

Напомним, «Карабах» во 2-м раунде главного еврокубка сыграет с ирландским «Шелбурном». Игры состоятся 23 июля (Дублин) и 30-го (Баку). «Зиря» встретится с хорватским «Хайдуком» 23-го (Баку) и 31-го числа (Сплит). «Араз-Нахчыван» примет греческий «Арис» 24 июля, а в Салониках проведет матч через неделю. «Сабах» против молдавского «Петрокуба» сыграет сначала в Кишиневе (24 июля), а затем в Баку (31 июля).

«Карабах», как было известно заранее, благодаря собственному высокому рейтингу будет «сеяным» при жеребьевке 3-го раунда. Ему в соперники могут достаться победители следующих пар 2-го раунда:

«Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария) 

«Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Динамо» (Киев, Украина)

«Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния) 

«Лех» (Польша) - «Брейдаблик» (Исландия) 

РФШ (Латвия) - «Мальме» (Швеция) 

КуПС (Финляндия) - «Кайрат» (Казахстан).

В день жеребьевки УЕФА может поделить команды на группы. В таком случае число потенциальных соперников победителя противостояния «Шелбурн» - «Карабах» сократится до трех пар.

«Сеяными» во время жеребьевки 3-го раунда Лиги конференций будут также «Зиря» и «Сабах». Но не за счет своих собственных рейтингов, а благодаря высоким показателям «Хайдука» и «Петрокуба». А вот «Араз-Нахчыван» будет «несеяным» из-за низкого рейтинга «Ариса».

Итак, победителям пар «Зиря» - «Хайдук» и «Петрокуб» - «Сабах» могут достаться в 3-м раунде лучшие в следующих противостояниях:

«Балкани» (Косово) - «Флориана» (Мальта) 

«Ракув» (Польша) - «Жилина» (Словакия) 

«Викинг» (Норвегия) - «Копер» (Словения) 

«Русенборг» (Норвегия) - «Банга» (Литва) 

«Аустрия» (Австрия) - «Спаэри» (Грузия) 

«Вадуц» (Лихтенштейн) - «Данганнон» (Северная Ирландия) 

«Данди Юнайтед» (Шотландия) - «УНА Штрассен» (Люксембург) 

«Ларн» (Северная Ирландия) - «Приштина» (Косово) 

«Пайде» (Эстония) - АИК (Швеция) 

«ХБ Торсхавн» (Фареры) - «Брондбю» (Дания) 

«Силкеборг» (Дания) - «Акурейри» (Исландия) 

«Вардар» (Северная Македония) - «Лозанна» (Швейцария) 

«Арис» (Кипр) - «Академия Пушкаша» (Венгрия) 

«Сараево» (Босния и Герцеговина) - «Университатя» (Румыния) 

«Сутьеска» (Черногория) - «Бейтар» (Израиль) 

«Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия) - «Номме Калью» (Эстония) 

«Кауно Жальгирис» (Литва) - «Валюр» (Исландия) 

«Полесье» (Украина) - «Санта-Колома» (Андорра) 

«Кошице» (Словакия) - «Неман» (Беларусь) 

«Атлетик» (Андорра) - «Динамо Сити» (Албания),

а также проигравшие в парах 2-го раунда Лиги Европы:

«Целе» (Словения) - АЕК (Кипр) 

«Мидтьюлланд» (Дания) - «Хайберниан» (Шотландия) 

«Андерлехт» (Бельгия) - «Хэккен» (Швеция) 

«Левски» (Болгария) - «Брага» (Португалия).

Сильнейшему в противостоянии «Араз-Нахчыван» - «Арис» достанется соперник из числа «сеяных».

Это победители пар:

«Ильвес» (Финляндия) - АЗ (Нидерланды)

«Дечич» (Черногория) - «Рапид» (Австрия)

«Актобе» (Казахстан) - «Спарта» (Чехия)

«Черно Море» (Болгария) - «Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Александрия» (Украина) - «Партизан» (Сербия)

«Торпедо-Белаз» (Беларусь) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Сент-Джозефс» (Гибралтар) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

«Омония» (Кипр) - «Торпедо» (Грузия)

«Нови Пазар» (Сербия) - «Ягеллония» (Польша)

«Арда» (Болгария) - ХИК (Финляндия)

«Вараждин» (Хорватия) - «Санта-Клара» (Португалия)

«Астана» (Казахстан) - «Зимбру» (Молдова)

«Хаммарбю» (Швеция) - «Шарлеруа» (Бельгия)

«Раднички» (Сербия) - «Клаксвик» (Фареры)

«Влажния» (Албания) - «Викингур» (Исландия)

«Рига» (Латвия) - «Дила» (Грузия)

«Пакш» (Венгрия) - «Марибор» (Словения)

«Хайбернианс» (Мальта) - «Спартак» (Словакия),

а также проигравшие в парах Лиги Европы:

«Лугано» (Швейцария) - «Клуж» (Румыния)

«Бешикташ» (Турция) - «Шахтер» (Украина)

«Утрехт» (Нидерланды) - «Шериф» (Молдова)

«Баник» (Чехия) - «Легия» (Польша).

Утром перед жеребьевкой УЕФА обязательно поделит команды на группы, так что количество потенциальных соперников заметно сократится.

«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков
«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков Все возможные соперники
05:10 344
Хемингуэя убило ФБР?
Хемингуэя убило ФБР? субботнее чтиво
04:26 785
Иран готовит превентивный удар по Израилю?
Иран готовит превентивный удар по Израилю? наш обзор
18 июля 2025, 18:05 5861
Курды не сложат оружие
Курды не сложат оружие наша аналитика
03:06 975
Война за уничтожение Сирии
Война за уничтожение Сирии слово публицисту
18 июля 2025, 13:44 5424
Аш-Шараа потерял контроль. Сирия катится в пропасть
Аш-Шараа потерял контроль. Сирия катится в пропасть главная тема
18 июля 2025, 20:21 7880
Прокурор требует суровое наказание для Рамина Исаева
Прокурор требует суровое наказание для Рамина Исаева
18 июля 2025, 23:04 3750
Израиль готовит переселение палестинцев из Газы: три варианта
Израиль готовит переселение палестинцев из Газы: три варианта
18 июля 2025, 22:50 3061
Гимнастки подняли Азербайджан на 7-е место в медальной таблице Всемирной Универсиады
Гимнастки подняли Азербайджан на 7-е место в медальной таблице Всемирной Универсиады Лидируют США, Корея, Китай...
18 июля 2025, 22:17 1245
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии Впервые приехали и победили; фото + комментарий чемпионок
18 июля 2025, 23:15 3933
Новые требования Трампа
Новые требования Трампа
18 июля 2025, 21:04 5160

ЭТО ВАЖНО

«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков
«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков Все возможные соперники
05:10 344
Хемингуэя убило ФБР?
Хемингуэя убило ФБР? субботнее чтиво
04:26 785
Иран готовит превентивный удар по Израилю?
Иран готовит превентивный удар по Израилю? наш обзор
18 июля 2025, 18:05 5861
Курды не сложат оружие
Курды не сложат оружие наша аналитика
03:06 975
Война за уничтожение Сирии
Война за уничтожение Сирии слово публицисту
18 июля 2025, 13:44 5424
Аш-Шараа потерял контроль. Сирия катится в пропасть
Аш-Шараа потерял контроль. Сирия катится в пропасть главная тема
18 июля 2025, 20:21 7880
Прокурор требует суровое наказание для Рамина Исаева
Прокурор требует суровое наказание для Рамина Исаева
18 июля 2025, 23:04 3750
Израиль готовит переселение палестинцев из Газы: три варианта
Израиль готовит переселение палестинцев из Газы: три варианта
18 июля 2025, 22:50 3061
Гимнастки подняли Азербайджан на 7-е место в медальной таблице Всемирной Универсиады
Гимнастки подняли Азербайджан на 7-е место в медальной таблице Всемирной Универсиады Лидируют США, Корея, Китай...
18 июля 2025, 22:17 1245
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии
Первое золото Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Германии Впервые приехали и победили; фото + комментарий чемпионок
18 июля 2025, 23:15 3933
Новые требования Трампа
Новые требования Трампа
18 июля 2025, 21:04 5160
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться