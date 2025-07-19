«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков

«Карабах» в Лиге чемпионов, а «Зиря», «Араз-Нахчыван» и «Сабах» в Лиге конференций узнают своих возможных соперников, с которыми они встретятся, если успешно сыграют во 2-м раунде.

Напомним, «Карабах» во 2-м раунде главного еврокубка сыграет с ирландским «Шелбурном». Игры состоятся 23 июля (Дублин) и 30-го (Баку). «Зиря» встретится с хорватским «Хайдуком» 23-го (Баку) и 31-го числа (Сплит). «Араз-Нахчыван» примет греческий «Арис» 24 июля, а в Салониках проведет матч через неделю. «Сабах» против молдавского «Петрокуба» сыграет сначала в Кишиневе (24 июля), а затем в Баку (31 июля).

«Карабах», как было известно заранее, благодаря собственному высокому рейтингу будет «сеяным» при жеребьевке 3-го раунда. Ему в соперники могут достаться победители следующих пар 2-го раунда:

«Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Динамо» (Киев, Украина)

«Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния)

«Лех» (Польша) - «Брейдаблик» (Исландия)

РФШ (Латвия) - «Мальме» (Швеция)

КуПС (Финляндия) - «Кайрат» (Казахстан).

В день жеребьевки УЕФА может поделить команды на группы. В таком случае число потенциальных соперников победителя противостояния «Шелбурн» - «Карабах» сократится до трех пар.