«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков

21 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольных еврокубков.
«Карабах» в Лиге чемпионов, а «Зиря», «Араз-Нахчыван» и «Сабах» в Лиге конференций узнают своих возможных соперников, с которыми они встретятся, если успешно сыграют во 2-м раунде.
Напомним, «Карабах» во 2-м раунде главного еврокубка сыграет с ирландским «Шелбурном». Игры состоятся 23 июля (Дублин) и 30-го (Баку). «Зиря» встретится с хорватским «Хайдуком» 23-го (Баку) и 31-го числа (Сплит). «Араз-Нахчыван» примет греческий «Арис» 24 июля, а в Салониках проведет матч через неделю. «Сабах» против молдавского «Петрокуба» сыграет сначала в Кишиневе (24 июля), а затем в Баку (31 июля).
«Карабах», как было известно заранее, благодаря собственному высокому рейтингу будет «сеяным» при жеребьевке 3-го раунда. Ему в соперники могут достаться победители следующих пар 2-го раунда:
«Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария)
«Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Динамо» (Киев, Украина)
«Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния)
«Лех» (Польша) - «Брейдаблик» (Исландия)
РФШ (Латвия) - «Мальме» (Швеция)
КуПС (Финляндия) - «Кайрат» (Казахстан).
В день жеребьевки УЕФА может поделить команды на группы. В таком случае число потенциальных соперников победителя противостояния «Шелбурн» - «Карабах» сократится до трех пар.
«Сеяными» во время жеребьевки 3-го раунда Лиги конференций будут также «Зиря» и «Сабах». Но не за счет своих собственных рейтингов, а благодаря высоким показателям «Хайдука» и «Петрокуба». А вот «Араз-Нахчыван» будет «несеяным» из-за низкого рейтинга «Ариса».
Итак, победителям пар «Зиря» - «Хайдук» и «Петрокуб» - «Сабах» могут достаться в 3-м раунде лучшие в следующих противостояниях:
«Балкани» (Косово) - «Флориана» (Мальта)
«Ракув» (Польша) - «Жилина» (Словакия)
«Викинг» (Норвегия) - «Копер» (Словения)
«Русенборг» (Норвегия) - «Банга» (Литва)
«Аустрия» (Австрия) - «Спаэри» (Грузия)
«Вадуц» (Лихтенштейн) - «Данганнон» (Северная Ирландия)
«Данди Юнайтед» (Шотландия) - «УНА Штрассен» (Люксембург)
«Ларн» (Северная Ирландия) - «Приштина» (Косово)
«Пайде» (Эстония) - АИК (Швеция)
«ХБ Торсхавн» (Фареры) - «Брондбю» (Дания)
«Силкеборг» (Дания) - «Акурейри» (Исландия)
«Вардар» (Северная Македония) - «Лозанна» (Швейцария)
«Арис» (Кипр) - «Академия Пушкаша» (Венгрия)
«Сараево» (Босния и Герцеговина) - «Университатя» (Румыния)
«Сутьеска» (Черногория) - «Бейтар» (Израиль)
«Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия) - «Номме Калью» (Эстония)
«Кауно Жальгирис» (Литва) - «Валюр» (Исландия)
«Полесье» (Украина) - «Санта-Колома» (Андорра)
«Кошице» (Словакия) - «Неман» (Беларусь)
«Атлетик» (Андорра) - «Динамо Сити» (Албания),
а также проигравшие в парах 2-го раунда Лиги Европы:
«Целе» (Словения) - АЕК (Кипр)
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Хайберниан» (Шотландия)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Хэккен» (Швеция)
«Левски» (Болгария) - «Брага» (Португалия).
Сильнейшему в противостоянии «Араз-Нахчыван» - «Арис» достанется соперник из числа «сеяных».
Это победители пар:
«Ильвес» (Финляндия) - АЗ (Нидерланды)
«Дечич» (Черногория) - «Рапид» (Австрия)
«Актобе» (Казахстан) - «Спарта» (Чехия)
«Черно Море» (Болгария) - «Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Александрия» (Украина) - «Партизан» (Сербия)
«Торпедо-Белаз» (Беларусь) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Омония» (Кипр) - «Торпедо» (Грузия)
«Нови Пазар» (Сербия) - «Ягеллония» (Польша)
«Арда» (Болгария) - ХИК (Финляндия)
«Вараждин» (Хорватия) - «Санта-Клара» (Португалия)
«Астана» (Казахстан) - «Зимбру» (Молдова)
«Хаммарбю» (Швеция) - «Шарлеруа» (Бельгия)
«Раднички» (Сербия) - «Клаксвик» (Фареры)
«Влажния» (Албания) - «Викингур» (Исландия)
«Рига» (Латвия) - «Дила» (Грузия)
«Пакш» (Венгрия) - «Марибор» (Словения)
«Хайбернианс» (Мальта) - «Спартак» (Словакия),
а также проигравшие в парах Лиги Европы:
«Лугано» (Швейцария) - «Клуж» (Румыния)
«Бешикташ» (Турция) - «Шахтер» (Украина)
«Утрехт» (Нидерланды) - «Шериф» (Молдова)
«Баник» (Чехия) - «Легия» (Польша).
Утром перед жеребьевкой УЕФА обязательно поделит команды на группы, так что количество потенциальных соперников заметно сократится.