Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы.

Азербайджан и Армения близки к заключению соглашения о мире.

«Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели», - отметил американский лидер.

10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники переговоров условились продолжать диалог, предпринимать шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном.