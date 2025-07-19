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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

08:15 2821

Азербайджан и Армения близки к заключению соглашения о мире.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы.

«Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели», - отметил американский лидер.

10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники переговоров условились продолжать диалог, предпринимать шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном.

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