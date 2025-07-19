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Аш-Шараа отправляет в Эс-Сувейду спецвойска
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Аш-Шараа отправляет в Эс-Сувейду спецвойска

Нетаньяху и аш-Шараа договорились

08:20 2189

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Об этом написал спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в соцсети X.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи», - написал Т. Барак.

Эмиссар США также призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами «создать новую, единую сирийскую идентичность, способствуя миру и процветанию с соседями».

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

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