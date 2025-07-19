Банки, танкеры, Шахназаров: новые санкции против России вступили в силу

Санкции введены против 22 российских банков, среди них Т-банк, Банк «Санкт-Петербург», Банк Дом.РФ, «Яндекс-банк», Ozon Банк, Банк «Финам» и др. К этим банкам будет применяться запрет на проведение транзакций вместо отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Новый, 18-й по счету пакет санкций ЕС против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Также под ограничения попали российский режиссер Карен Шахназаров, «ректор» Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, «первый заместитель министра культуры Республики Крым» Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Всего в списке 14 физлиц, среди них — граждане Китая, Индии и Ирана.

В санкционный список попали 105 танкеров: доступ в порты ЕС им будет закрыт. Также этим судам запрещено оказывать услуги.

Пакет санкций также запрещает любые транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Также снижается потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.

Под ограничения попали 23 российские компании. Также запрещается проведение любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Евросоюз накануне утвердил согласованный месяц назад очередной пакет санкций против России за вторжение в Украину, призванный усилить давление на Кремль. Из 27 стран Союза против выступала только Словакия, власти которой недовольны другим решением ЕС — полностью отказаться от российского газа к 2028 году — и требуют компенсации. В итоге Словакия сняла возражения, и в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что 18-й по счету пакет утвержден.