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Банки, танкеры, Шахназаров: новые санкции против России вступили в силу

09:19 1315

Новый, 18-й по счету пакет санкций ЕС против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Санкции введены против 22 российских банков, среди них Т-банк, Банк «Санкт-Петербург», Банк Дом.РФ, «Яндекс-банк», Ozon Банк, Банк «Финам» и др. К этим банкам будет применяться запрет на проведение транзакций вместо отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Также под ограничения попали российский режиссер Карен Шахназаров, «ректор» Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, «первый заместитель министра культуры Республики Крым» Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Всего в списке 14 физлиц, среди них — граждане Китая, Индии и Ирана.

В санкционный список попали 105 танкеров: доступ в порты ЕС им будет закрыт. Также этим судам запрещено оказывать услуги.

Пакет санкций также запрещает любые транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Также снижается потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.

Под ограничения попали 23 российские компании. Также запрещается проведение любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Евросоюз накануне утвердил согласованный месяц назад очередной пакет санкций против России за вторжение в Украину, призванный усилить давление на Кремль. Из 27 стран Союза против выступала только Словакия, власти которой недовольны другим решением ЕС — полностью отказаться от российского газа к 2028 году — и требуют компенсации. В итоге Словакия сняла возражения, и в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что 18-й по счету пакет утвержден.

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