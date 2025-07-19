«Адские ночь и утро»: массовые удары Россией по городам Украины

В ночь на 19 июля российские войска осуществили массированную атаку на украинский Павлоград, применив ракеты и беспилотники. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграме.
«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками», - написал он.
По словам Лысака, в городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажный жилой дом. Возникли возгорания, информация уточняется.
«Вчера вечером враг направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары…», - заявил Лысак.
Отдельно по Никопольскому району российские войска ударили FPV-дронами и артиллерией. Под обстрелы попали Марганецкая, Мировская и Покровская громады.
Россияне в ночь на 19 июля также атаковали Одессу, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ГСЧС Одесской области, которая показала последствия очередного российского обстрела в городе. Отмечается, что из-за атаки произошел пожар с 6-го по 9-й этаж девятиэтажного жилого дома. «Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции…», - говорится в сообщении.
В Херсоне в результате атаки российского дрона пострадали два человека, сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.