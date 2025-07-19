«Адские ночь и утро»: массовые удары Россией по городам Украины

В ночь на 19 июля российские войска осуществили массированную атаку на украинский Павлоград, применив ракеты и беспилотники. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграме.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками», - написал он.