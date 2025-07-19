Экс-депутата и бывшего генконсула Армении в Петербурге арестовали

Экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна арестовали по обвинению в публичных призывах к свержению власти в Армении. Соответствующее решение принял 19 июля ереванский суд общей юрисдикции.
Накануне Следком Армении заявил о задержании Акопяна. Ему инкриминируется публичный призыв к свержению власти. Согласно следствию, основанием для предъявления Акопяну такого обвинения стало интервью, опубликованное 1 июля.
Сын экс-депутата сообщил в соцсетях, что отца его арестовали на два месяца.
Акопян был депутатом армянского парламента четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.