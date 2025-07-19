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Экс-депутата и бывшего генконсула Армении в Петербурге арестовали

09:50 401

Экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна арестовали по обвинению в публичных призывах к свержению власти в Армении. Соответствующее решение принял 19 июля ереванский суд общей юрисдикции.

Накануне Следком Армении заявил о задержании Акопяна. Ему инкриминируется публичный призыв к свержению власти. Согласно следствию, основанием для предъявления Акопяну такого обвинения стало интервью, опубликованное 1 июля.

Сын экс-депутата сообщил в соцсетях, что отца его арестовали на два месяца.

Акопян был депутатом армянского парламента четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.

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