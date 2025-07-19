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Трамп анонсировал скорое освобождение израильских заложников

10:11 550

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время ХАМАС освободит еще десять израильских заложников. Как сообщает Reutres, американский лидер сделал это заявление во время ужина с конгрессменами в Белом доме.

Президент США высоко оценил усилия своего спецпредставителя на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Трамп напомнил, что переговоры израильтян с представителями ХАМАС ведутся в Дохе с 6 июля, и что нынешний раунд диалога находится уже на последней стадии – обсуждаются детали поддержанного США предложения о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение 10 живых заложников и 18 тел убитых и умерших.

«Мы вернули большую часть заложников, - заявил Трамп. - Скоро к нам прибудут еще 10, и мы надеемся завершить операцию быстро».

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