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Узбекские разведчики накрыли сторонников «Вилаят Хорасан»

10:42 891

Служба государственной безопасности Узбекистана раскрыла деятельность ячейки «Вилаят Хорасан» (входит в международную террористическую организацию «Исламское государство»). Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных СГБ Узбекистана совместно с органами внутренних дел, в городе Наманган раскрыта тайная ячейка организации «Исламское государство-Вилаят Хорасан». Проведены обыски в жилых помещениях 16 членов группы, в качестве вещественных доказательств изъяты 37 мобильных устройств связи, 51 экземпляр религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, 4 флэш-карты, а также ноутбук и планшет», - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Сообщается, что группу основала 19-летняя девушка, которая в 2022 году проходила религиозное обучение в «худжре» в Стамбуле (Турция), где «её взгляды кардинально изменились». «Лидер ячейки создала в мессенджере Telegram виртуальные каналы и группы с общим числом участников более 120 человек. В них она распространяла атрибутику организации «Исламское государство», экстремистские материалы, а также аудио- и видеофайлы джихадистского содержания. Также велись обсуждения с другими участниками группы», — сообщила СГБ.

Также в СГБ сообщили, что одним из членов ячейки оказался учредитель частного университета в городе Наманган.

«В настоящее время в отношении организатора и трех активных участников группы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных участников группы также проводятся следственные действия», - добавили в СГБ Узбекистана.

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