USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа отправляет в Эс-Сувейду спецвойска
Новость дня
Аш-Шараа отправляет в Эс-Сувейду спецвойска

Украинцы вернули два села

10:53 1516

Украинские войска недавно продвинулись на юге Донецкой области, на новопавловском направлении, сообщает в своем новом отчете Американский Институт изучения войны ISW.

Ссылаясь на геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июля, аналитики говорят, что украинские войска недавно вернули себе село Ялта, расположенное возле админграницы с Днепропетровской областью. Кроме того, есть визуальные подтверждения того, что украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Комара. Со ссылкой на украинских военных ISW сообщает, что ВСУ недавно вернули себе Ялту и Воскресенку.

В то же время российские источники информируют, что на другом участке новопавловского направления россияне продвинулись на один километр вглубь при ширине фронта в два километра к юго-западу от Поддубного. Подтверждения этим заявлениям ISW не имеет.

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что на новопавловском направлении россияне 13 раз атаковали позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ недавно имели успех на покровском направлении. Им здесь удалось продвинуться на юго-восток Новоэкономического.

Ранее проект DeepState сообщал, что российская армия захватила село Яблоновка в Сумской области

Сирия объявила о прекращении огня
Сирия объявила о прекращении огня обновлено 11:41
11:41 4338
Кому принадлежит и чем занимается азербайджанская компания, попавшая под санкции ЕС?
Кому принадлежит и чем занимается азербайджанская компания, попавшая под санкции ЕС? обновлено 11:45
11:45 2475
Курды не сложат оружие
Курды не сложат оружие наша аналитика; все еще актуально
03:06 4575
«Адские ночь и утро»: массовые удары Россией по городам Украины
«Адские ночь и утро»: массовые удары Россией по городам Украины обновлено 11:20
11:20 2686
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
08:15 5322
Украинцы вернули два села
Украинцы вернули два села
10:53 1517
Банки, танкеры, Шахназаров: новые санкции против России вступили в силу
Банки, танкеры, Шахназаров: новые санкции против России вступили в силу
09:19 3441
У Европы проснулся инстинкт охотника
У Европы проснулся инстинкт охотника главная тема
04:51 5465
«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков
«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков Все возможные соперники
05:10 2447
Хемингуэя убило ФБР?
Хемингуэя убило ФБР? субботнее чтиво
04:26 4396
Иран готовит превентивный удар по Израилю?
Иран готовит превентивный удар по Израилю? наш обзор
18 июля 2025, 18:05 6739

ЭТО ВАЖНО

Сирия объявила о прекращении огня
Сирия объявила о прекращении огня обновлено 11:41
11:41 4338
Кому принадлежит и чем занимается азербайджанская компания, попавшая под санкции ЕС?
Кому принадлежит и чем занимается азербайджанская компания, попавшая под санкции ЕС? обновлено 11:45
11:45 2475
Курды не сложат оружие
Курды не сложат оружие наша аналитика; все еще актуально
03:06 4575
«Адские ночь и утро»: массовые удары Россией по городам Украины
«Адские ночь и утро»: массовые удары Россией по городам Украины обновлено 11:20
11:20 2686
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
08:15 5322
Украинцы вернули два села
Украинцы вернули два села
10:53 1517
Банки, танкеры, Шахназаров: новые санкции против России вступили в силу
Банки, танкеры, Шахназаров: новые санкции против России вступили в силу
09:19 3441
У Европы проснулся инстинкт охотника
У Европы проснулся инстинкт охотника главная тема
04:51 5465
«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков
«Карабах», «Зиря» и «Сабах» будут «сеяными» при жеребьевке 3-го раунда еврокубков Все возможные соперники
05:10 2447
Хемингуэя убило ФБР?
Хемингуэя убило ФБР? субботнее чтиво
04:26 4396
Иран готовит превентивный удар по Израилю?
Иран готовит превентивный удар по Израилю? наш обзор
18 июля 2025, 18:05 6739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться