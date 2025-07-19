Украинцы вернули два села

Ссылаясь на геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июля, аналитики говорят, что украинские войска недавно вернули себе село Ялта, расположенное возле админграницы с Днепропетровской областью. Кроме того, есть визуальные подтверждения того, что украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Комара. Со ссылкой на украинских военных ISW сообщает, что ВСУ недавно вернули себе Ялту и Воскресенку.

Украинские войска недавно продвинулись на юге Донецкой области, на новопавловском направлении, сообщает в своем новом отчете Американский Институт изучения войны ISW.

В то же время российские источники информируют, что на другом участке новопавловского направления россияне продвинулись на один километр вглубь при ширине фронта в два километра к юго-западу от Поддубного. Подтверждения этим заявлениям ISW не имеет.

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что на новопавловском направлении россияне 13 раз атаковали позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ недавно имели успех на покровском направлении. Им здесь удалось продвинуться на юго-восток Новоэкономического.

Ранее проект DeepState сообщал, что российская армия захватила село Яблоновка в Сумской области