На подлете к Москве сбили 13 беспилотников

Средства ПВО Минобороны РФ в ночь на 19 июля сбили 13 украинских беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево вводили ограничения на работу. Один беспилотник сбили в Дмитровском округе Подмосковья, заявили местные власти поздно вечером 18 июля.

В Каменске и Каменском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотников загорелись частные дома и хозяйственные постройки, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Одна местная жительница получила ранения. Из-за падения обломков дронов была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово.

В Минобороны РФ отчитались, что вечером 18 июля ПВО сбили или перехватили 87 украинских беспилотников в разных регионах России. Еще 71 дрон был уничтожен в ночь на 19 июля, заявило ведомство.