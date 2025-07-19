Латвия массово депортирует россиян

У 841 гражданина России истек срок действия разрешения на проживание в Латвии. Латвийские власти потребовали от этих граждан РФ покинуть страну, сообщается на сайте местного Управления по вопросам гражданства и миграции (PMLP).

Уточняется, что россияне не подали документы на получение статуса постоянного резидента Евросоюза. Сделать это нужно было до 30 июня, в числе необходимых документов — справка об успешной сдаче экзамена по государственному языку. Теперь они обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года.

С 15 июля Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных. Также Латвия прекратила выдачу виз по паспортам, не содержащим биометрические данные, и больше не принимает заявления на вид на жительство от граждан России без подобных паспортов.