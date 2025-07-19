Как азербайджанские танкеры завозят российскую нефть

Как уже сообщалось, Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских мер ввел санкции против компании из Азербайджана Aqua Fleet Management. Aqua Fleet Management занимается транспортировкой нефти – эксплуатирует два танкера «Саури» и «Эдерра», а также сухогруз «Темирро». Суда, как отмечается в открытых источниках, ходят в международных водах под флагом Камеруна. Танкер «Саури», который эксплуатируется Aqua Fleet Management, в период введенного Западом нефтяного эмбарго и политики ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты экспортировал нефть и нефтепродукты из российских портов на Балтийском и Черном морях.

В сентябре 2024 года управление танкерами по системе ISM было передано от молдавской компании MRK Shipmanagement SRL компании Seafaring Savants LLC (Азербайджан). MRK Shipmanagement SRL, наряду с рядом других молдавских компаний, участвует в создании части теневого флота, задействованного в экспорте российской нефти и нефтепродуктов. По данным портала War-Sanctions украинского Главного управления разведки, «теневые танкеры, управляемые молдавскими компаниями (Adel Ship Management SRL, BPC Shipmanagement SRL, MRK Shipmanagement SRL, KSN Shipmanagement SRL, OST Shipmanagement SRL, Surt Ship Management SRL, SAL Shipmanagement SRL, FLC Shipmanagement SRL), были переданы в управление азербайджанским компаниям, среди которых Dream Island Shipping LLC, Ocean Voyage LLC, Tidal Tech Mariners LLC, Seafaring Savants LLC, VVave Minder Shipmanagement, Triton Technical Services LLC, Navigenix Shipmanagement LLC, Nautilus Fleet Management LLC, Harbor Harmony Shipmanagement и другие». В декабре 2024 года у берегов Греции танкер «Саури» совершил перевалку STS с танкером IMO 9318034, аффилированным с индийской компанией Gatik Ship Management, одним из ведущих операторов теневого флота, занимающегося транспортировкой российской сырой нефти. В феврале 2025 года Великобритания ввела санкции в отношении «Саури» в рамках ограничений, наложенных на российский теневой флот. В феврале и марте 2025 года ЕС и Швейцария соответственно ввели санкции в отношении танкера за перевозку российской сырой нефти/нефтепродуктов или экспортируемых из России, с использованием нестандартных высокорисковых методов судоходства, указанных в резолюции A.1192 (33) Генеральной ассамблеи Международной морской организации (ИМО). В июне 2025 года Канада и Австралия ввели санкции в отношении судна.