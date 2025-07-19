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Еще два шанса на золото у Азербайджана на Всемирной Универсиаде

Эльмир Алиев, отдел спорта
13:44 296

Сегодня на 32-х Всемирных студенческих играх в Германии в борьбу вступили азербайджанские таэквондисты.

В весовой категории до 46 кг у женщин Салима Гулиева победила  на старте соперницу из Нигерии Шукурат Абдульсалам, а в в 1/8 финала уступила бразильянке Жулии Сильве Назарио.

 

Лейла Баширова (57 кг) проиграла в 1/16 финала венгерке Луке Патакфалви.

Хыдыр Мамедов (54 кг) уступил на этой же стадии оппоненту из Макао Йек Хей Чану.

Вагиф Гаджиев (68 кг) оказался слабее в 1/16 финала Йоны Порша из Германии.

Сегодня есть шанс завоевать еще два золота у групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике. В 17:30 по бакинскому времени начнется финал с пятью лентами, а в 19:35 - с тремя мячами и двумя обручами.

Напомним, вчера наша группа (Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде) завоевала золото в многоборье. Это первая и пока единственная медаль Азербайджана на нынешней Универсиаде. 

В плавании Рамиль Велизаде, Абдуррахман Рустамов и Саид Гамидов сегодня не смогли пройти квалификацию.

Также сегодня представители Азербайджана выступят в соревнованиях по теннису и настольному теннису.

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