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Эльшан Ибрагимов заявил, что азербайджанскую диаспору Подмосковья «распустят»

13:46 784

Азербайджанскую диаспору Подмосковья «скорее всего распустят», так как «никто не хочет там работать» в нынешних условиях. Об этом «Газете.Ru» заявил депортированный из России глава организации Эльшан Ибрагимов.

«…[Диаспору] скорее всего распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать», — сказал Ибрагимов.

Ранее российские СМИ сообщали, что главу Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области России Эльшана Ибрагимова лишили гражданства РФ за якобы «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Позднее его депортировали в Азербайджан.

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