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Трамп объявил войну «бесполезной и опозоренной» газете

13:56 289

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal, опубликовавшей статью о поздравительном письме с «непристойным рисунком», которое Трамп, по версии издания, написал финансисту Джеффри Эпштейну. Трамп сообщил об иске в своей соцсети Truth Social.

Президент США назвал статью «фейковой», WSJ — «бесполезной» и «опозоренной» газетой, а предстоящий суд — «историческим». По его словам, иск подан «для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев».

Иск подан к авторам статьи, главному редактору WSJ Роберту Томпсону, а также издателю газеты медиамагнату Руперту Мердоку.

По данным Reuters, сумма иска превышает 10 миллиардов долларов. Трамп утверждает, что журналисты оклеветали его и нанесли «огромный» финансовый и репутационный ущерб.

The Wall Street Journal 17 июля опубликовала статью о том, что Дональд Трамп в 2003 году поздравил Джеффри Эпштейна с днем рождения открыткой с «непристойным» рисунком обнаженной женщины и своей подписью. Открытка, по данным WSJ, заканчивается текстом: «С праздником — и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной». Трамп отрицал свою причастность к письму и рисунку. Он публично пригрозил, что обратится в суд, если статья WSJ будет опубликована.

Трамп, знакомый с Эпштейном, после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», и в нем могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако Минюст США и ФБР в начале июля опубликовали служебную записку, из которой следовало, что у них нет доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна. Это вызвало недовольство среди наиболее преданных сторонников Трампа из лагеря MAGA.

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