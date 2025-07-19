Около двух миллионов афганцев выдворили из Ирана и Пакистана

По данным комиссара, из Ирана было депортировано более 1,5 миллиона человек, из Пакистана - свыше 300 тысяч.

Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворено из Ирана и Пакистана за последние семь месяцев, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Тюрк заявил, что многие из депортируемых сталкиваются с «серьезным риском жестокого обращения, пыток или произвольного задержания в Афганистане, и их нельзя принудительно депортировать».

Афганский новостной портал Khaama press сообщил, что верховный комиссар ООН призвал немедленно прекратить депортацию, подчеркнув, что «возвращение должно быть добровольным, безопасным, достойным и соответствовать нормам международного права». «…Возвращающиеся, как принудительно, так и добровольно, сталкиваются с дискриминацией, насилием, экономическими трудностями и отсутствием возможностей для трудоустройства», - цитирует слова дипломата издание.

По информации комиссара ООН, отдельные группы депортируемых, такие как женщины, девочки, журналисты и бывшие государственные служащие, особенно уязвимы и находятся под угрозой в Афганистане.