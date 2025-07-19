Новые детали в деле об убийстве полковника СБУ

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич провел множество операций, каждая из них могла сделать его целью российской разведки. В частности, Воронич был одним из «координаторов» подрыва газопровода «Северный поток». Об этом пишет британская The Times со ссылкой на свои источники.

Как рассказали изданию источники и коллеги Воронича, полковник был «спокойным и тихим человеком, который поддерживал себя в отличной физической форме». Он часто добровольно отправлялся на опасные задания. В частности, по данным источников в разведке, Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ «Альфа» и участвовал в операциях в тылу россиян в Курской области.

«По данным источников, он также использовал морские беспилотники против российского Черноморского флота и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был «координатором» бомбардировки трубопровода «Северный поток», - пишет издание.

Также один из источников утверждал, что Воронич был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексея Мозгового, лидера пророссийской группировки «Призрак» на востоке Украины. Источники полагают, что любая из этих связей могла привести к тому, что полковник стал целью россиян.

Генерал-майор Виктор Ягун пообещал, что реакция Украины на убийство Воронича будет иной: «Это будет того же уровня, что и операция «Паутина».