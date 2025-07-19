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Украина уже получила танки Abrams от Австралии

14:27 898

Киев получил большую часть из 49 танков M1A1 Abrams американского производства, которые Австралия передала Украине в рамках пакета помощи на $160 млн. Об этом в субботу сообщил австралийский министр обороны Ричард Марлес, передает Reuters.

«Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России», — говорится в заявлении Марлеса. Он добавил, что оставшиеся единицы техники будут переданы Киеву в ближайшие месяцы.

Поставка танков Abrams стала еще одним вкладом в помощь Украине Австралией, которая начала поддерживать страну с февраля 2022 года и уже предоставила Киеву помощь почти на $1 млрд, подчеркнули в правительстве.

В апреле стало известно, что Канберра не смогла передать Украине обещанную ей еще осенью 2024 года партию M1A1 Abrams. Причиной затруднений была позиция властей США, которые не давали официального разрешения на передачу техники, вставшей на вооружение Австралии в 2007 году и готовившейся к списанию.

Австралия является одним из крупнейших доноров Украины из числа стран, не входящих в НАТО, и поставляет союзнику гуманитарную помощь, боеприпасы и военное оборудование.

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