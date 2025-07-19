Торжественное мероприятие по случаю третьей годовщины начала возвращения в Агалы

Исполнилось три года с начала возвращения бывших вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района — первый населенный пункт «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории. По этому случаю в Центре культуры Зангилана, расположенном в жилом комплексе для вынужденных переселенцев в селе Масазыр Апшеронского района, состоялось торжественное собрание. Мероприятие было организовано Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В нем приняли участие представители специальных представительств президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, исполнительной власти Зангиланского района, Государственного агентства по профессиональному образованию, Агентства по разминированию (ANAMA), а также более 100 бывших вынужденных переселенцев. Сначала участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в административном здании ИВ Зангиланского района, почтили его светлую память с глубоким уважением. Затем они ознакомились с фотовыставкой, посвященной «Великому возвращению». На собрании минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Глава ИВ Зангиланского района Рамиз Гасанов, открывший мероприятие, рассказал о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, о его заслугах перед Азербайджаном, о исторических достижениях, которых добился азербайджанский народ под его мудрым руководством. Гасанов подчеркнул, что благодаря решительной политике и военному таланту президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также доблести азербайджанской армии была полностью восстановлена территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана. Гасанов отметил, что начало «Великого возвращения» именно с Агалы стало источником гордости для всех жителей Зангилана. Он добавил, что в этом населенном пункте, созданном по концепции «Умное село», были обеспечены безопасные и достойные условия жизни для жителей, вернувшихся в родные края. За прошедшие три года они адаптировались к новой жизни и активно участвуют в социально-экономическом развитии села. Также было подчеркнуто, что все переселенцы из Зангилана с нетерпением ждут возвращения на родные земли.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов отметил, что «Великое возвращение» демонстрирует прочную связь народа Азербайджана с родной землей и имеет важное историко-политическое значение. Он напомнил, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране были реализованы долгосрочные меры по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев, а после Победы начались широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях. Также было отмечено, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева проявляет особую чувствительность к вопросам, связанным с вынужденными переселенцами, оказывает действенную поддержку в их решении. Поздравив жителей Агалы и всех зангиланцев от имени руководства Госкомитета, Фуад Гусейнов подчеркнул, что опыт, накопленный за три года, играет важную роль в более эффективной реализации «Великого возвращения» и в его проведении с учетом желаний и потребностей бывших переселенцев. Сотрудник специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гурбанов в своем выступлении отметил, что для социально-экономического развития села Агалы созданы все необходимые условия, переселенцы, пережившие боль и страдания изгнания, с воодушевлением начали новую жизнь. Он добавил, что большинство жителей уже обеспечены работой, заняты сельским хозяйством на приусадебных участках. По его словам, согласно утвержденному генеральному плану, в Зангиланском районе продолжаются работы по благоустройству и строительству, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта жителей.