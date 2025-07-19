Торжественное мероприятие по случаю третьей годовщины начала возвращения в Агалы

Исполнилось три года с начала возвращения бывших вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района — первый населенный пункт «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории.
По этому случаю в Центре культуры Зангилана, расположенном в жилом комплексе для вынужденных переселенцев в селе Масазыр Апшеронского района, состоялось торжественное собрание. Мероприятие было организовано Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
В нем приняли участие представители специальных представительств президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, исполнительной власти Зангиланского района, Государственного агентства по профессиональному образованию, Агентства по разминированию (ANAMA), а также более 100 бывших вынужденных переселенцев.
Сначала участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в административном здании ИВ Зангиланского района, почтили его светлую память с глубоким уважением. Затем они ознакомились с фотовыставкой, посвященной «Великому возвращению». На собрании минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Глава ИВ Зангиланского района Рамиз Гасанов, открывший мероприятие, рассказал о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, о его заслугах перед Азербайджаном, о исторических достижениях, которых добился азербайджанский народ под его мудрым руководством.
Гасанов подчеркнул, что благодаря решительной политике и военному таланту президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также доблести азербайджанской армии была полностью восстановлена территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана. Гасанов отметил, что начало «Великого возвращения» именно с Агалы стало источником гордости для всех жителей Зангилана. Он добавил, что в этом населенном пункте, созданном по концепции «Умное село», были обеспечены безопасные и достойные условия жизни для жителей, вернувшихся в родные края. За прошедшие три года они адаптировались к новой жизни и активно участвуют в социально-экономическом развитии села. Также было подчеркнуто, что все переселенцы из Зангилана с нетерпением ждут возвращения на родные земли.
Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов отметил, что «Великое возвращение» демонстрирует прочную связь народа Азербайджана с родной землей и имеет важное историко-политическое значение. Он напомнил, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране были реализованы долгосрочные меры по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев, а после Победы начались широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях.
Также было отмечено, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева проявляет особую чувствительность к вопросам, связанным с вынужденными переселенцами, оказывает действенную поддержку в их решении.
Поздравив жителей Агалы и всех зангиланцев от имени руководства Госкомитета, Фуад Гусейнов подчеркнул, что опыт, накопленный за три года, играет важную роль в более эффективной реализации «Великого возвращения» и в его проведении с учетом желаний и потребностей бывших переселенцев.
Сотрудник специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гурбанов в своем выступлении отметил, что для социально-экономического развития села Агалы созданы все необходимые условия, переселенцы, пережившие боль и страдания изгнания, с воодушевлением начали новую жизнь. Он добавил, что большинство жителей уже обеспечены работой, заняты сельским хозяйством на приусадебных участках. По его словам, согласно утвержденному генеральному плану, в Зангиланском районе продолжаются работы по благоустройству и строительству, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта жителей.
Сотрудник ANAMA Джейхун Гулиев подробно рассказал о видах мин и неразорвавшихся боеприпасов, правилах поведения на заминированных и разминированных территориях, а также о порядке обращения в соответствующие органы.
Представитель Государственного агентства по профессиональному образованию Фатима Джафарова рассказала о деятельности учреждения, отметив, что в настоящее время агентство организует профессиональное обучение по 42 специальностям, в том числе и для вынужденных переселенцев. Желающие улучшить свои профессиональные навыки могут обратиться в агентство.
Большой интерес у участников мероприятия вызвало выступление известной общественной активистки и блогера Чичек Герайлы — одной из первых, кто был переселен в Агалы. Она рассказала о том, как начала новую жизнь в родном краю, выразила удовлетворение созданными условиями и отметила, что строительные и благоустроительные работы на освобожденных территориях вызывают чувство радости и гордости у всех жителей. В знак признательности за ее активную пропаганду «Великого возвращения» в социальных сетях ей была выражена благодарность от имени председателя Госкомитета.
Вынужденная переселенка Махира Гулиева также поделилась своими впечатлениями, отметив, что они с большим вниманием следят за всеми новостями, касающимися «Великого возвращения», искренне одобряют деятельность государства в этом направлении и с нетерпением ждут дня, когда смогут вернуться на родную землю.
Другие официальные лица, выступившие на мероприятии, подробно рассказали о проводимой в рамках программы «Великого возвращения» работе, процессе разминирования, реализации инфраструктурных проектов и будущих планах. Отмечалось, что восстановительные работы ведутся не только в Агалы, но и во всех районах — Зангиланском, Губадлинском и Джебраильском, в ближайшие годы ожидается возвращение в родные края еще большего числа семей.
Жители Агалы, принимавшие участие в собрании, выразили благодарность президенту Азербайджана за оказанное внимание и заботу, поделились положительными изменениями, которые произошли в их жизни благодаря возвращению.
В завершение мероприятия участникам были продемонстрированы видеоролики, посвященные возвращению в Зангиланский район, мерам социальной поддержки и просвещению по вопросам минной опасности.