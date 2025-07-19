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Главы МИД Азербайджана и Пакистана созвонились: что обсудили

14:55 337

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих отношений стратегического партнерства между двумя странами, возможности расширения двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества, вопросы региональной и международной безопасности.

«Обсуждены политические, экономические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, основанного на взаимной солидарности, дружбе и братских отношениях, а также подчеркнута важность использования существующих возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества. Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества», - говорится в сообщении ведомства.

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