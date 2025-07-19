Расследование из-за измены супруге

«Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в отношении поведения, так и в отношении ответственности», — говорится в заявлении компании.

Совет директоров IT-компании Astronomer начал внутреннее расследование после того, как в соцсетях завирусилось видео, на котором, предположительно, гендиректор компании Энди Байрон обнимал директора по персоналу Кристин Кэбот на концерте Coldplay в Бостоне.

Байрон, как сообщается, отправлен в отпуск. Его обязанности временно исполняет соучредитель и главный директор по продуктам Astronomer Пит Деджой.

17 июля таблоиды обратили внимание на ролик с выступления группы Coldplay в Бостоне. На запись попал момент с концерта, когда на зрителей навели так называемую камеру поцелуев. В ее объектив попали обнимающиеся мужчина и женщина. Когда они увидели себя на экранах, мужчина спрятался за ограждения, а женщина отвернулась, закрыв лицо руками.

Ролик с концерта завирусился в соцсетях. По данным СМИ, герои видео — гендиректор Astronomer Энди Байрон и его коллега, директор по персоналу Кристин Кэбот. Публично известно, что Байрон женат, его заподозрили в измене. Кэбот также может быть замужем, она не подтверждала это публично.

Компания Astronomer оценивается более чем в $1,3 млрд. Байрон стал ее CEO в июле 2023 года. Кэбот заняла пост HR-директора девять месяцев назад. На ее странице в социальной сети LinkedIn указано, что она «умеет завоевывать доверие сотрудников всех уровней». Назначение Кэбот на эту позицию Байрон ранее прокомментировал с восторгом, отметив ее лидерские качества и опыт в управлении талантами. Сам Байрон и Кэбот пока никак не прокомментировали ситуацию.