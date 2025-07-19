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Новые обвинения бывшему президенту-мятежнику

15:14 617

Бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, находящемуся под стражей после попытки объявить военное положение, предъявлены новые обвинения. Об этом в субботу сообщило Reuters с сылкой на заявление прокуратуры.

«Новые обвинения включают в себя препятствование осуществлению прав других лиц путем злоупотребления властью, распоряжение об удалении записей и блокирование исполнения ордеров на арест», — говорится в материале.

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже из-за его указа о введении военного положения, который шокировал граждан страны и вызвал ряд политических потрясений. Наказание может предусматривать пожизненное заключение или смертную казнь. Сам Юн утверждает, что объявление военного положения 3 декабря прошлого года было необходимым для искоренения «антигосударственных» элементов. Бывший президент Южной Кореи отрицает все обвинения.

Конституционный суд отстранил Юна от должности президента в апреле, поддержав предложение парламента о его импичменте. Специальная группа прокуроров и следователей проводит расследование и изучает дополнительные обвинения против экс-президента, в том числе и то, нанес ли он вред интересам Южной Кореи, намеренно разжигая напряженность в отношениях с КНДР. Юна снова арестовали в начале этого месяца, и сейчас он находится в тюрьме в Сеуле. Суд в начале этой недели отклонил его прошение об освобождении из-под стражи.

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