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Угрозы Ирана

15:18 976

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если на него продолжат санкционное давление, заявил представитель комиссии по нацбезопасности парламента Эбрахим Резаи, пригрозив, что страна также начнет обогащать уран выше уровня 60%.

Помимо этого Тегеран может возобновить производство и экспорт современных центрифуг, уточнил парламентарий.

Резаи подчеркнул, что Иран до сих пор «не в полной мере» использовал свои возможности и при необходимости может прибегнуть к другим стратегическим вариантам, приводит его слова агентство Tasnim.

ДНЯО — международный договор, разработанный с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием. Иран присоединился к нему в 1968 году. В 2003 году под международным давлением Тегеран приостановил производство тяжелой воды и заводы по обогащению урана, а в 2004-м ратифицировал договоренности с «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) о начале переговорного процесса для «долгосрочного соглашения».

В июне Иран допустил возможность отказа от выполнения обязательств по ДНЯО. На этой неделе СМИ сообщили, что США и Израиль обсуждают возможность возобновления ударов по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если тот откажется от новых переговоров.

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