Заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств в интервью haqqin.az

Страны Центральной Азии рассматривают Зангезурский коридор в качестве ключевой международной транспортной артерии, значение которой приравнивается к таким стратегическим узлам, как проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом в интервью haqqin.az заявил заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Мирвохид Азимов. По его словам, в рамках ОТГ продолжается активный процесс институционализации, сопровождающийся значительным расширением приоритетных направлений многостороннего сотрудничества. Если в 2018 году насчитывалось порядка десяти таких направлений, то к 2025 году их количество возросло до тридцати пяти. Столь ощутимый рост демонстрирует стремление ОТГ к стратегической многопрофильности и укреплению организационной архитектуры. Наряду с расширением повестки дня, приоритет отдается формированию специализированных союзов и структур. В качестве примера Азимов привёл учреждённый два года назад Тюркский инвестиционный фонд, в котором на сегодняшний день уже работают 20–30 специалистов. Особое внимание в рамках деятельности ОТГ уделяется транспортной сфере, как базовому элементу тюркской интеграции.

«С привлечением представителей частного сектора и профильных компаний был создан Альянс логистических центров и транспортных операторов, - отметил, в частности, Азимов. - Несмотря на то, что данный механизм пока формально функционирует на уровне взаимодействия частных структур, уже в ближайшей перспективе он может быть трансформирован в полноценную межгосударственную платформу». Схожая динамика наблюдается и в туристической отрасли, где постепенно формируются межгосударственные механизмы и инициируются проекты секторальной кооперации. Среди них Азимов выделил Союз горнолыжных курортов тюркоязычных стран и другие аналогичные инициативы. Таким образом, происходит поэтапное оформление инфраструктурных основ единого тюркского пространства в ключевых секторах. Мирвохид Азимов подчеркнул, что краеугольным элементом общей стратегии организации является развитие транспортной взаимосвязанности между государствами ОТГ. Все ключевые цели этой структуры — экономическое взаимодействие, рост торговли, наращивание инвестиций, развитие туризма и другие направления — в той или иной степени опираются на эффективные логистические цепочки. «Без устойчивой и взаимосвязанной транспортной инфраструктуры интеграция по другим направлениям оказывается малореализуемой, - отметил заместитель генсека ОТГ. - В этой связи одной из центральных задач тюркских государств становится формирование единого транспортного пространства. В частности, предметом постоянного внимания высших органов ОТГ является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Срединный коридор, соединяющий Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и ведущий к странам Европы».

По словам Азимова, реализация задач по этому направлению находится под постоянным контролем глав государств-членов ОТГ. На каждом саммите, а также в ходе заседаний Совета глав государств, министров иностранных дел и министров транспорта, осуществляется мониторинг текущего состояния и отчётность по выполнению президентских установок в контексте транспортной интеграции. «На практике транспортная повестка ОТГ подразделяется на три основных вектора, - рассказал Азимов. - Первый из них — это инвестиции в инфраструктуру, которые включают строительство и модернизацию логистических узлов. Второе направление — упрощение таможенных и транзитных процедур, что предполагает, в первую очередь, цифровизацию соответствующих процессов. Третье направление — тарифная политика, направленная на снижение стоимости международных перевозок. В рамках платформы ОТГ уже реализуются конкретные шаги по цифровой трансформации транспортной логистики». Среди успешно реализованных проектов за последние три-четыре года Азимов выделил цифровизацию международной таможенной документации. Так, был внедрён электронный аналог «Carnet TIR» — международного таможенного документа, позволяющего при условии соблюдения всех требований безопасности осуществлять перевозку товаров без необходимости проведения досмотра и оформления на каждой границе. Также впервые в мировой практике страны ОТГ внедрили электронную пермит-систему — механизм цифрового обмена разрешениями на международные автоперевозки, что позволило создать единую электронную платформу для регулирования доступа к транспортному рынку. «В настоящее время ОТГ продолжает работу над более масштабным проектом — полной цифровизацией товарно-транспортной документации, - отметил Азимов. - Этот процесс предполагает перевод всей сопроводительной документации в электронный формат и использование цифровых решений для автоматизации документооборота. В рамках этой инициативы ОТГ взаимодействует с Европейской экономической комиссией ООН. Так, на встрече руководителей таможенных ведомств, состоявшейся в январе 2025 года в Баку, была подписана соответствующая дорожная карта, определяющая параметры сотрудничества в сфере цифровизации и модернизации таможенной инфраструктуры».