Назло Трампу: экс-президенту Бразилии надели электронный браслет

По сообщению DW, громкое судебное дело Болсонару вступает в завершающую стадию. 70-летний экс-президент обвиняется в заговоре с целью свержения правительства его преемника Луиса Инасиу Лулы да Силвы после поражения на выборах в 2022 году.

Помимо электронного браслета, на Болсонару наложены и другие ограничения, включая запрет на активность в социальных сетях. Ночью он должен находиться под домашним арестом. Адвокаты Болсонару заявили, что получили известие об этих мерах с «удивлением и возмущением».

Сам Болсонару назвал принятые в отношении него меры «политическими» и «величайшим унижением». Он также отверг опасения властей по поводу того, что он может бежать за границу. «Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Бразилию или искать убежище в посольстве», - сказал экс-президент журналистам после установки браслета.

Судья, разбирающий дело Болсонару, Александр де Мораес, обвинил Болсонару в попытке оказать давление на судебную систему Бразилии, увязав в публичном заявлении отмену штрафных пошлин США с предоставлением ему амнистии. В ответ Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении Мораеса. «Президент Трамп ясно дал понять, что его администрация будет привлекать к ответственности иностранных граждан, ответственных за цензуру защищенных в США форм выражения мнения», - заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сказал, что «политическая охота на ведьм», которую Мораес ведет против Болсонару, «создала настолько масштабную систему преследования и цензуры, что она нарушает не только основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, затрагивая американцев».

Трамп вступился за Болсонару. Он обвинил Лулу да Силву в развязывании «охоты на ведьм» и призвал немедленно прекратить ее. В письме американского лидера бывшему главе южноамериканской страны говорится: «Я увидел, с каким ужасным отношением вы столкнулись, находясь в руках системы, которая повернулась против вас. Этот судебный процесс должен быть немедленно прекращен… Я искренне надеюсь, что правительство Бразилии сменит курс, перестанет подвергать нападкам политических оппонентов и положит конец этому нелепому режиму цензуры. Буду внимательно следить за ситуацией».

Президент США также анонсировал введение 50-процентных пошлин на товары, поставляемые в страну из Бразилии. Лула да Силва призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Бразилии и издал указ о мерах в ответ на американские пошлины.