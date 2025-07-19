Назло Трампу: экс-президенту Бразилии надели электронный браслет

Верховный суд Бразилии обязал бывшего президента страны Жаира Болсонару носить на ноге электронный браслет, поскольку органы юстиции опасаются, что он может попытаться оказать давление на правосудие.
По сообщению DW, громкое судебное дело Болсонару вступает в завершающую стадию. 70-летний экс-президент обвиняется в заговоре с целью свержения правительства его преемника Луиса Инасиу Лулы да Силвы после поражения на выборах в 2022 году.
Помимо электронного браслета, на Болсонару наложены и другие ограничения, включая запрет на активность в социальных сетях. Ночью он должен находиться под домашним арестом. Адвокаты Болсонару заявили, что получили известие об этих мерах с «удивлением и возмущением».
Сам Болсонару назвал принятые в отношении него меры «политическими» и «величайшим унижением». Он также отверг опасения властей по поводу того, что он может бежать за границу. «Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Бразилию или искать убежище в посольстве», - сказал экс-президент журналистам после установки браслета.
Судья, разбирающий дело Болсонару, Александр де Мораес, обвинил Болсонару в попытке оказать давление на судебную систему Бразилии, увязав в публичном заявлении отмену штрафных пошлин США с предоставлением ему амнистии. В ответ Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении Мораеса. «Президент Трамп ясно дал понять, что его администрация будет привлекать к ответственности иностранных граждан, ответственных за цензуру защищенных в США форм выражения мнения», - заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сказал, что «политическая охота на ведьм», которую Мораес ведет против Болсонару, «создала настолько масштабную систему преследования и цензуры, что она нарушает не только основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, затрагивая американцев».
Трамп вступился за Болсонару. Он обвинил Лулу да Силву в развязывании «охоты на ведьм» и призвал немедленно прекратить ее. В письме американского лидера бывшему главе южноамериканской страны говорится: «Я увидел, с каким ужасным отношением вы столкнулись, находясь в руках системы, которая повернулась против вас. Этот судебный процесс должен быть немедленно прекращен… Я искренне надеюсь, что правительство Бразилии сменит курс, перестанет подвергать нападкам политических оппонентов и положит конец этому нелепому режиму цензуры. Буду внимательно следить за ситуацией».
Президент США также анонсировал введение 50-процентных пошлин на товары, поставляемые в страну из Бразилии. Лула да Силва призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Бразилии и издал указ о мерах в ответ на американские пошлины.