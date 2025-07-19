На золотом руднике «Вагнера» расстреляли 11 человек

Стрельба, по данным агентства, произошла на золотом руднике в Ндассиме — примерно в 450 км к востоку от столицы страны Банги.

На золотом руднике в Центрально-Африканской Республике, контролируемом наемниками ЧВК «Вагнер», в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных жителей и представителей гуманитарных организаций.

Как утверждает издание, местные пришли в поисках остатков золота и гравия. Им при этом запрещен доступ на территорию рудника, которую охраняли сотрудники российской ЧВК. В результате 11 человек были застрелены «без суда и следствия». Официальных подтверждений этого инцидента нет: власти ЦАР и местные чиновники пока не комментировали сообщения.

Двое сотрудников гуманитарной организации, пожелавших остаться анонимными из-за опасения стать жертвой нападения, подтвердили, что жертвами стали молодые люди из окрестных деревень и что большинство из них были застрелены. Один из жителей Ндассимы рассказал, что некоторые жители деревни до сих пор числятся пропавшими без вести. По его словам, для безработной молодежи «нет другого выбора, кроме как идти сюда ночью за остатками золотой руды», отметил собеседник.

Месторождение Ндассима с 2020 года находится под контролем связанной с «Вагнером» компании — Midas Ressources. Запасы золота в руднике оцениваются в $2,8 млрд. По открытым данным, всего связанные с ЧВК «Вагнер» структуры контролируют 10 рудников в ЦАР.