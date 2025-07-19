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В Иране ни дня без ЧП: горит нефтезавод, перевернулся автобус, много погибших

новость дополнена
16:16 839

В городе Абадан на юго-западе Ирана горит нефтеперерабатывающий завод.

По данным властей, в настоящее время пожар находится под контролем.

Оппозиционные иранские СМИ намекают на диверсию на НПЗ. Некоторые наблюдатели связывают пожар с чередой происшествий на промышленных объектах Ирана, число которых выросло в последнее время.

Кроме того, агентство IRNA со ссылкой на главу службы скорой помощи провинции Фарс сообщает, что в результате аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар, число погибших возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек.

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