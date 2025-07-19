Украина срочно наращивает производство оружия

Украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны, планируется нарастить этот показатель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, Украина «значительно масштабировала производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели».

Министр обороны заявил, что доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Но Украина планирует достичь отметки в 50%. Такую задачу ставит президент Владимир Зеленский. Речь идет о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов, которые нужны украинским военным.

За время войны Украина нарастила производство оружия и разработку новых технологий, которые используются на фронте, отмечает РБК-Украина. Так, украинские разработчики изготовили морские дроны Magura, которые используют военные Главного управления разведки Минобороны Украины.