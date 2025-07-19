«Хрупкое перемирие» Ирана с Израилем

Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является «хрупким», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN.

«Перемирие, конечно, хрупкое. Причина тому очевидна. Я считаю, нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем, у Израиля в этом плане очень плохая репутация», - цитирует агентство Аракчи.

По словам министра, Тегеран не стремится к войне, но очень осторожен и полностью готов к тому, что режим прекращения огня может быть нарушен.

Аракчи также отметил, что Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, если Вашингтон оставит в стороне военные методы и изъявит действительное желание вести переговоры, решая проблему дипломатическим путем.