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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

«Хрупкое перемирие» Ирана с Израилем

16:48 671

Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является «хрупким», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN.

«Перемирие, конечно, хрупкое. Причина тому очевидна. Я считаю, нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем, у Израиля в этом плане очень плохая репутация», - цитирует агентство Аракчи.

По словам министра, Тегеран не стремится к войне, но очень осторожен и полностью готов к тому, что режим прекращения огня может быть нарушен.

Аракчи также отметил, что Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, если Вашингтон оставит в стороне военные методы и изъявит действительное желание вести переговоры, решая проблему дипломатическим путем.

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